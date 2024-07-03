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Общество

В Тольятти хотят ликвидировать кладбище домашних животных

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В городской думе Тольятти обсудили, как цивилизованно действовать в случае смерти домашнего питомца.

История с самовольными захоронениями домашних животных в лесном массиве Тольятти началась более 10 лет назад. Не так давно тольяттинцы в очередной раз обратились к депутатам местной думы с просьбой навести порядок со стихийными кладбищами домашних животных в лесной части города (рядом с 14 и 14а кварталами). Вопрос вынесли на обсуждение комиссии по местному самоуправлению городского парламента.

Выяснилось, что существует конкретный порядок, как поступать в случае ухода из жизни питомца. Кроме того, имеется мера ответственности за самовольное захоронение животного. Однако, ситуация остается неоднозначной.

Руководитель МКУ "Тольяттинское лесничество" Анатолий Подгорнов и начальник отдела лесного хозяйства Светлана Брыкина, присутствовавшие на заседании комиссии, подтвердили, что проблема актуальная, пластиковые венки и другие элементы ритуального характера во избежание возгорания с таких захоронений периодически убирают сотрудники лесничества, но эксгумировать животных с целью их дальнейшей утилизации они не могут.

Чиновники Тольятти напомнили о санитарных нормах, установленных приказом минсельхоза РФ. В соответствии с этими нормами умершее домашнее животное относится к биологическим отходам. Захоронение биологических отходов в землю, сброс в реки, водоемы, болота категорически запрещается. Все это ведет к распространению инфекционных заболеваний, загрязнению почвы и подземных вод.

Депутаты предположили, что многие горожане могут не знать норм и алгоритма действий, как поступать в такой ситуации в рамках закона. Первое, что нужно сделать — обратиться в ветеринарную службу или клинику, специалисты которой констатируют факт смерти, дадут заключение и окажут необходимое содействие. Кроме того, существуют организации, имеющие специальное оборудование и оказывающие услуги кремации животных, общей или индивидуальной с выдачей праха. Организации, действующие в рамках закона, могут предоставить фото- и видеоотчет процедуры, чтобы исключить любые подозрения о том, что тело животного было выброшено.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Микель подытожил обсуждение и составил дорожную карту. В первую очередь, будут направлены письма за получением дополнительной информации в адрес профильных ведомств (управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, департамент ветеринарии). Далее предстоит работа, направленная на информирование населения, как действовать в случае гибели домашнего питомца, не выходя за рамки правового поля.

В адрес администрации с этой целью также планируется направить обращение. Кроме того, в местах, где тольяттинцы массово хоронят своих животных, необходимо установить информационные таблички. При этом вопрос ликвидации стихийных кладбищ домашних животных все же остается открытым. Тут, как отметили депутаты, потребуется не только финансирование, но и целый комплекс специальных мер.

Часть 3 ст. 10.8 Кодекса об административных правонарушениях: нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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