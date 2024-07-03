В Театре оперы и балета появятся спектакли с тифлокомментированием

Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в двух номинациях: "Старт" и "Оборудование", сообщает пресс-служба театра.
Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Всего организаторы получили 133 заявки от театров из более чем 50 городов страны.
Программа "Особый взгляд" более пяти лет занимается развитием инклюзии и адаптации культурной среды и проводит грантовые конкурсы для театров и музеев. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.
"Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича стремится быть доступным для всех категорий граждан. В новом театральном сезоне мы примем в своих стенах зрителей с ограничениями здоровья по зрению. Запланировано три оперных спектакля по два показа, которые будут сопровождаться прямым тифлокомментированием: "Евгений Онегин", "Князь Игорь" и "История Кая и Герды". Это стало возможно благодаря победе театра в грантовом конкурсе "Особый взгляд", представленном благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт", — рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.
Тифлокомментарий — лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение "Особый взгляд".
"Мы очень рады, что интерес театров к нашему гранту не ослабевает, и с каждым годом мы получаем новые заявки из разных регионов страны. Для нашей программы важно, чтобы как можно больше театров начинали свой путь к адаптации и развитию инклюзии, и мы стараемся охватить как можно больше новых культурных институций. В следующем театральном сезоне мы делаем акцент на проведение спектаклей через приложение "Особый взгляд", у которого недавно появилась новая функция прямого тифлокомментирования. Надеемся, что это обеспечит более комфортные условия для незрячих гостей и что все больше мероприятий будет сопровождаться тифлокомментированием через приложение", — сказал заместитель руководителя программы Владимир Плехов.
Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы. Таиса Марченко, тифлокомментатор высшей категории: "Наша победа в конкурсе грантов — желанное и очень радостное известие для меня и подопечных всех организаций Всероссийского общества слепых Самарской области. Мы искренне, с надеждой и трепетом ждём, когда постановки Шостакович Опера Балет станут доступными для незрячих и слабовидящих — это даст возможность прикасаться к поистине высокому искусству! Благодарю руководство театра за желание сделать его доступным для новых категорий зрителей".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.