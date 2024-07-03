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Театр Культура

В Театре оперы и балета появятся спектакли с тифлокомментированием

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в двух номинациях: "Старт" и "Оборудование", сообщает пресс-служба театра.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Всего организаторы получили 133 заявки от театров из более чем 50 городов страны.

Программа "Особый взгляд" более пяти лет занимается развитием инклюзии и адаптации культурной среды и проводит грантовые конкурсы для театров и музеев. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

"Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича стремится быть доступным для всех категорий граждан. В новом театральном сезоне мы примем в своих стенах зрителей с ограничениями здоровья по зрению. Запланировано три оперных спектакля по два показа, которые будут сопровождаться прямым тифлокомментированием: "Евгений Онегин", "Князь Игорь" и "История Кая и Герды". Это стало возможно благодаря победе театра в грантовом конкурсе "Особый взгляд", представленном благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт", — рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Тифлокомментарий — лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение "Особый взгляд".

"Мы очень рады, что интерес театров к нашему гранту не ослабевает, и с каждым годом мы получаем новые заявки из разных регионов страны. Для нашей программы важно, чтобы как можно больше театров начинали свой путь к адаптации и развитию инклюзии, и мы стараемся охватить как можно больше новых культурных институций. В следующем театральном сезоне мы делаем акцент на проведение спектаклей через приложение "Особый взгляд", у которого недавно появилась новая функция прямого тифлокомментирования. Надеемся, что это обеспечит более комфортные условия для незрячих гостей и что все больше мероприятий будет сопровождаться тифлокомментированием через приложение", — сказал заместитель руководителя программы Владимир Плехов.

Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы. Таиса Марченко, тифлокомментатор высшей категории: "Наша победа в конкурсе грантов — желанное и очень радостное известие для меня и подопечных всех организаций Всероссийского общества слепых Самарской области. Мы искренне, с надеждой и трепетом ждём, когда постановки Шостакович Опера Балет станут доступными для незрячих и слабовидящих — это даст возможность прикасаться к поистине высокому искусству! Благодарю руководство театра за желание сделать его доступным  для новых категорий зрителей".

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