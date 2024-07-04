Полиция Тольятти задержала водителя BMW с поддельными правами

В Самарской области Госавтоинспекторы задержали водителя BMW с поддельным удостоверением. Житель Забайкальского края рассчитывал, что подделка водительских прав не вызовет подозрений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце июня на посту КПП "Рубеж" Тольятти сотрудники ГИБДД остановили BMW для проверки документов. 22-летний водитель предъявил полицейским водительское удостоверение, однако оно вызвало у правоохранителей сомнение в подлинности.

Водителя задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует государственному образцу.

Полиция установила, что задержанный является жителем Забайкальского края, официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел права через Интернет и рассчитывал, что о подделке никто не узнает.

Отдел дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по Тольятти возбудил уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.