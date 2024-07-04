16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция Тольятти задержала водителя BMW с поддельными правами В Самаре обиженный мужчина поджег Mercedes бывшего друга В Тольятти дошло до суда дело об убийстве 26-летней давности В Самаре будут судить троих самарцев из наркоторговой ОПГ Странную смерть двух жителей Самары в Оренбуржье расследуют как убийство по неосторожности

Преступления Происшествия

Полиция Тольятти задержала водителя BMW с поддельными правами

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области Госавтоинспекторы задержали водителя BMW с поддельным удостоверением. Житель Забайкальского края рассчитывал, что подделка водительских прав не вызовет подозрений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце июня на посту КПП "Рубеж" Тольятти сотрудники ГИБДД остановили BMW для проверки документов. 22-летний водитель предъявил полицейским водительское удостоверение, однако оно вызвало у правоохранителей сомнение в подлинности.

Водителя задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует государственному образцу.

Полиция установила, что задержанный является жителем Забайкальского края, официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел права через Интернет и рассчитывал, что о подделке никто не узнает.

Отдел дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по Тольятти возбудил уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4