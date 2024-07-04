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Театр Культура

В СОУНБ плейбэк театр "Между строк" даст спектакль "Ящик воспоминаний"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 июля, в 18:30 "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки вновь превратится в театральную сцену: плейбэк театр "Между строк" сыграет здесь импровизированный спектакль по историям зрителей (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Принципы внутренней организации этого действа охарактеризовал режиссер труппы Сергей Рогулев:

"Такие моменты бывали в жизни у многих. Начинаешь уборку и вдруг наталкиваешься на какую-нибудь коробку или целый ящик в столе, стенке, буфете в кладовке. А в нем... А в нем не просто вещи, а воспоминания. И не только твои, а родителей, бабушек и дедушек... Истории о жизни, которая пролетает в одно мгновение, и мгновениях, которые стоят жизни".

Спектакль "Ящик воспоминаний" вдохновлен проектом "Обычные истории", реализуемым
благотворительным фондом "Хорошие истории", и является его продолжением.

"А если вы хотите, чтобы истории из вашей жизни обрели новые смысловые грани, став частью драматической постановки, то приходите в "Новое пространство", - приглашают организаторы.

Вход свободный.

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