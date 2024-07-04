В СОУНБ плейбэк театр "Между строк" даст спектакль "Ящик воспоминаний"

В четверг, 4 июля, в 18:30 "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки вновь превратится в театральную сцену: плейбэк театр "Между строк" сыграет здесь импровизированный спектакль по историям зрителей (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Принципы внутренней организации этого действа охарактеризовал режиссер труппы Сергей Рогулев:
"Такие моменты бывали в жизни у многих. Начинаешь уборку и вдруг наталкиваешься на какую-нибудь коробку или целый ящик в столе, стенке, буфете в кладовке. А в нем... А в нем не просто вещи, а воспоминания. И не только твои, а родителей, бабушек и дедушек... Истории о жизни, которая пролетает в одно мгновение, и мгновениях, которые стоят жизни".
Спектакль "Ящик воспоминаний" вдохновлен проектом "Обычные истории", реализуемым
благотворительным фондом "Хорошие истории", и является его продолжением.
"А если вы хотите, чтобы истории из вашей жизни обрели новые смысловые грани, став частью драматической постановки, то приходите в "Новое пространство", - приглашают организаторы.
Вход свободный.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.