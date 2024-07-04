В самарском метро усилят досмотр пассажиров

Самарский метрополитен постепенно устраняет замечания, связанные с обеспечением транспортной безопасности. Как сообщили Волга Ньюс в городском дептрансе, в 2024 году планируется усилить досмотр пассажиров.
"Посредством доукомплектования подразделений транспортной безопасности до установленного штата на всех станциях метрополитена планируется довести охват пассажиропотока досмотровыми мероприятиями (с применением технических средств досмотра) до 100%. На текущий момент показатель составляет 80%", — пояснили представители департамента.
Также продолжится монтаж системы "интеллектуального" видеонаблюдения. Сейчас такое оборудование есть только на станции метро "Алабинская". В том году систему установят на "Российской".
Сколько средств на это потратят, чиновники не уточнили. Однако известно, что на выполнение всех мероприятий по обеспечению транспортной безопасности метро нужен 1 млрд рублей.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?