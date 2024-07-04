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Общество

В самарском метро усилят досмотр пассажиров

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский метрополитен постепенно устраняет замечания, связанные с обеспечением транспортной безопасности. Как сообщили Волга Ньюс в городском дептрансе, в 2024 году планируется усилить досмотр пассажиров.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Посредством доукомплектования подразделений транспортной безопасности до установленного штата на всех станциях метрополитена планируется довести охват пассажиропотока досмотровыми мероприятиями (с применением технических средств досмотра) до 100%. На текущий момент показатель составляет 80%", — пояснили представители департамента.

Также продолжится монтаж системы "интеллектуального" видеонаблюдения. Сейчас такое оборудование есть только на станции метро "Алабинская". В том году систему установят на "Российской".

Сколько средств на это потратят, чиновники не уточнили. Однако известно, что на выполнение всех мероприятий по обеспечению транспортной безопасности метро нужен 1 млрд рублей.

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