В самарском метро усилят досмотр пассажиров

Самарский метрополитен постепенно устраняет замечания, связанные с обеспечением транспортной безопасности. Как сообщили Волга Ньюс в городском дептрансе, в 2024 году планируется усилить досмотр пассажиров.

"Посредством доукомплектования подразделений транспортной безопасности до установленного штата на всех станциях метрополитена планируется довести охват пассажиропотока досмотровыми мероприятиями (с применением технических средств досмотра) до 100%. На текущий момент показатель составляет 80%", — пояснили представители департамента.

Также продолжится монтаж системы "интеллектуального" видеонаблюдения. Сейчас такое оборудование есть только на станции метро "Алабинская". В том году систему установят на "Российской".

Сколько средств на это потратят, чиновники не уточнили. Однако известно, что на выполнение всех мероприятий по обеспечению транспортной безопасности метро нужен 1 млрд рублей.