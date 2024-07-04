Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену

Житель Самарской области — 32-летний Георгий Камлаш не смог в апелляционном суде оспорить приговор за шпионаж. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Как установил суд, весной — летом 2023 г. мужчина на железнодорожных станциях Кинель и Безымянка фотографировал эшелоны с военной техникой и пересылал сведения спецслужбам Украины. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Самарский областной суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также штрафом 250 тыс. рублей.

Защита подала жалобу, но 24 мая 2024 г. Четвертый апелляционный суд оставил приговор без изменений.