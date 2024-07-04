Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену

Житель Самарской области — 32-летний Георгий Камлаш не смог в апелляционном суде оспорить приговор за шпионаж. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Как установил суд, весной — летом 2023 г. мужчина на железнодорожных станциях Кинель и Безымянка фотографировал эшелоны с военной техникой и пересылал сведения спецслужбам Украины. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
Самарский областной суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также штрафом 250 тыс. рублей.
Защита подала жалобу, но 24 мая 2024 г. Четвертый апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!