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Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самарской области — 32-летний Георгий Камлаш не смог в апелляционном суде оспорить приговор за шпионаж. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Фото: скриншот с видео ФСБ

Как установил суд, весной — летом 2023 г. мужчина на железнодорожных станциях Кинель и Безымянка фотографировал эшелоны с военной техникой и пересылал сведения спецслужбам Украины. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Самарский областной суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также штрафом 250 тыс. рублей.

Защита подала жалобу, но 24 мая 2024 г. Четвертый апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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