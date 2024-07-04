Пламя прошло 1400 кв. метров: под Тольятти горит ангар

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В четверг, 4 июля, в 10:54, загорелся ангар в с. Ташелка Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области