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Дорожное строительство Транспорт и связь

Дорогу в Шенталинском районе отремонтируют на год раньше

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе Самарской области ведут активные работы по ремонту дороги Исаклы — Шентала — Крепость-Кондурча. Участок протяженностью 15 км ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Ремонт стал возможен благодаря активной позиции жителей Шенталинского района. Исаклы — Шентала — Крепость-Кондурча является единственным маршрутом движения  из населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка в областной центр Шенталу. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельскохозяйственных предприятий района. 

Кроме того, дорога является туристическим маршрутом. Сюда приезжают посетить Святой источник в честь Казанской иконы Божьей матери. Большой поток посетителей из Татарстана, Чувашии и других регионов наблюдается во время проведения национальных праздников.

На объекте уже завершены работы по уширению участков дороги до 7 м, что соответствует 4 категории автомобильных дорог. Сейчас дорожники выполняют устройство основания проезжей части методом холодной регенерации.

Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. В качестве связующего материала используется щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.

Параллельно на объекте ведется ремонт водопропускных труб. Также в рамках ремонта предстоит выполнить устройство верхнего слоя дорожного покрытия, установить новые дорожные знаки, барьерное ограждение, обустроить автобусные остановки и пешеходные переходы, нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Завершить работы по ремонту дороги планировалось в 2025 г., однако благодаря дополнительному финансированию из Дорожного фонда Самарской области ремонт будет завершен в этом дорожном сезоне.

В 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Для увеличения доли дорог в нормативном состоянии по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт улично-дорожной сети в 2024 г. дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей. Средства будут поступят всем муниципальным образованиям области, в том числе 1,1 млрд руб. Самаре, 644 млн руб. Тольятти. Общий объем областных средств, на ремонт дорог местного значения в 2024 г. составит 9,566 млрд рублей.

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