Дорогу в Шенталинском районе отремонтируют на год раньше

В Шенталинском районе Самарской области ведут активные работы по ремонту дороги Исаклы — Шентала — Крепость-Кондурча. Участок протяженностью 15 км ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Ремонт стал возможен благодаря активной позиции жителей Шенталинского района. Исаклы — Шентала — Крепость-Кондурча является единственным маршрутом движения из населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка в областной центр Шенталу. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельскохозяйственных предприятий района.
Кроме того, дорога является туристическим маршрутом. Сюда приезжают посетить Святой источник в честь Казанской иконы Божьей матери. Большой поток посетителей из Татарстана, Чувашии и других регионов наблюдается во время проведения национальных праздников.
На объекте уже завершены работы по уширению участков дороги до 7 м, что соответствует 4 категории автомобильных дорог. Сейчас дорожники выполняют устройство основания проезжей части методом холодной регенерации.
Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. В качестве связующего материала используется щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.
Параллельно на объекте ведется ремонт водопропускных труб. Также в рамках ремонта предстоит выполнить устройство верхнего слоя дорожного покрытия, установить новые дорожные знаки, барьерное ограждение, обустроить автобусные остановки и пешеходные переходы, нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиком.
Завершить работы по ремонту дороги планировалось в 2025 г., однако благодаря дополнительному финансированию из Дорожного фонда Самарской области ремонт будет завершен в этом дорожном сезоне.
В 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Для увеличения доли дорог в нормативном состоянии по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт улично-дорожной сети в 2024 г. дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей. Средства будут поступят всем муниципальным образованиям области, в том числе 1,1 млрд руб. Самаре, 644 млн руб. Тольятти. Общий объем областных средств, на ремонт дорог местного значения в 2024 г. составит 9,566 млрд рублей.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...