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Преступления Происшествия

Задержали родителей: в Самаре возбудили дело о покушении на убийство трехлетнего мальчика

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Самаре. Чудом остался жив трехлетний мальчик.

Напомним, о ЧП рассказывали очевидцы. Вечером 3 июля на ул. Съездовской, 9 медики забрали трехлетнего малыша. Теперь подробности случившегося стали известны от следователей.

"В больницу был доставлен трехлетний мальчик с ранами лица и пальцев руки. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего. В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорят в СУ СКР по Самарской области.

Жизни ребенка сейчас уже ничто не угрожает. А вот с родителями работают правоохранители. В ближайшее время следователи должны выйти в суд с ходатайством об аресте старших членов семьи.

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