Задержали родителей: в Самаре возбудили дело о покушении на убийство трехлетнего мальчика

Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Самаре. Чудом остался жив трехлетний мальчик.
Напомним, о ЧП рассказывали очевидцы. Вечером 3 июля на ул. Съездовской, 9 медики забрали трехлетнего малыша. Теперь подробности случившегося стали известны от следователей.
"В больницу был доставлен трехлетний мальчик с ранами лица и пальцев руки. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего. В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорят в СУ СКР по Самарской области.
Жизни ребенка сейчас уже ничто не угрожает. А вот с родителями работают правоохранители. В ближайшее время следователи должны выйти в суд с ходатайством об аресте старших членов семьи.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки