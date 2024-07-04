Парк 60-летия Советской власти отказались признать особо охраняемой территорией

Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары на заседании 4 июля не согласовала смену зонирования в парке им. 60-летия Советской власти. На территории предлагалось установить зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий).

Сейчас парк находится в зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). В конце 2022 г. территорию включили в зеленый пояс Самары. Все эти меры направлены на защиту парка от застройки. Напомним, что часть территории принадлежит ООО "Лагуна", у которой были свои планы на земли.

Летом 2024 г. администрация Самары провела общественные обсуждения по смене зонирования на Р-4. Как сформулировали власти, обсуждения организованы "в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности". Всего поступило 825 мнений. Из них 539 - положительные и 208 отрицательных. Десятки мнений "против" при этом сопровождались комментарием о сохранении парка.

Однако комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары 4 июля, вопреки общественному мнению, не поддержала инициативу по смене зонирования. Участники комиссии высказали опасения, что установление зоны Р-4 может препятствовать благоустройству территории в дальнейшем.

Члены инициативной группы по защите парка им. 60-летия Советской власти выступили за смену зон и представили эскиз по дальнейшему развитию площадки (см. ниже). Комиссия предложила продолжить обсуждение по судьбе парка в формате рабочей группы.