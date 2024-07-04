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Преступления Происшествия

Сотрудница банка не дала тольяттинке перевести мошенникам 800 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 48-летняя местная жительница чудом избежала капкана мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце апреля 2024 г. ей позвонили якобы сотрудники банка и убедили, что мошенники хотят снять деньги с ее счета. По словам собеседников, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет. Женщина сразу пришла в ближайший банк и по инструкции злоумышленника пыталась оформить кредит на 800 тыс. руб., чтобы перевести эти деньги на указанный счет.

Сотрудница финансовой организации начала расспрашивать тольяттинку, для чего ей срочно понадобилась такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, предположила, что ее хотят обмануть мошенники. По инструкции правоохранителей сотрудница вызвала наряд полиции. Приехавшие оперуполномоченные уголовного розыска разъяснили доверчивой женщине, что она чуть не стала жертвой злоумышленников.

Гид потребителя

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