Ввод Заводского шоссе в эксплуатацию ожидается до конца года

Департамент градостроительства Самары анонсировал новый срок ввода в эксплуатацию Заводского шоссе, реконструкция которого затянулась на два года. С учетом высокой степени готовности дорогу откроют до 31 декабря 2024 года.

Реконструкция второй очереди Заводского шоссе стартовала в 2019 году. Подрядчиком работ стало ООО "Автодоринжиниринг", которое получило контракт на 840,9 млн рублей.

По контракту строительно-монтажные работы компания должна была выполнить до 31 января 2022 года. Фактически они завершены в декабре 2023 г., констатируют в департаменте градостроительства (ДГС).

Срыв сроков реконструкции стал поводом для неоднократного обращения в суд за взысканием неустойки. По всем искам заказчика работ выносится либо отказ, либо штраф со значительным снижением. Из судебных решений следует, что затягивание ремонта связано с появлением в процессе реконструкции непредвиденных и не предусмотренных контрактом работ.

В одном из заявлений департамент градостроительства взыскивал 14,9 млн рублей. "Автодоринжиниринг" в свою защиту апеллировал на создание препятствий для своевременного выполнения работ, несвоевременную оплату со стороны заказчика, неоднократные изменения в графике работ.

Например, при переустройстве подземных коммуникаций были повреждены линейные сооружения связи ПАО "Ростелеком" и прочих операторов связи, что потребовало перенос кабельных сетей. Кроме того, выяснилось, что перед началом строительства освещение на Заводском шоссе не соответствовало действующим нормам, и подрядчик устранял этот недостаток с целью обеспечения безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. А при установке забора оказалось, что предприятия вдоль Заводского шоссе ранее установили его своими силами, и местоположение существующего ограждения не соответствует проекту. Также у сторон возникали разногласия по рабочей документации и фактической возможностью выполнения работ согласно ГОСТ. Перечисленное - лишь небольшая часть причин, приведших к задержке в реконструкции.

В итоге суд снизил размер неустойки до 280 тыс. рублей. Определение устояло в апелляции и кассации. По другим искам вынесены аналогичные решения.

"В настоящее время подрядной организацией проводятся работы по устранению замечаний по отдельным разделам проектной документации, полученных от эксплуатирующих организаций и Государственной инспекции строительного надзора Самарской области", — поясняют в департаменте градостроительства.

Ряд замечаний, по информации ДГС, устранен, от МП "Самарагорсвет" получена справка о выполнении технических условий на проектирование.

"Силами специализированной организации, привлеченной подрядной организацией, проводятся работы по очистке смонтированной системы ливневой канализации… — сообщает департамент. — Устраняются иные замечания, причиной возникновения которых является износ отдельных конструктивных элементов автомобильной дороги".

Ввод объекта в эксплуатацию возможен после устранения всех замечаний, уточняют в ведомстве.