16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ввод Заводского шоссе в эксплуатацию ожидается до конца года Дорогу на Жигулевской ГЭС частично перекроют ради ремонта Золотая пятерка: кто получал подряды самарского минтранса при Иване Пивкине На М-5 между Самарой и Сызранью обновят дорогу С 25 июня изменится схема движения по Ракитовскому шоссе в Самаре

Дорожное строительство Транспорт и связь

Ввод Заводского шоссе в эксплуатацию ожидается до конца года

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент градостроительства Самары анонсировал новый срок ввода в эксплуатацию Заводского шоссе, реконструкция которого затянулась на два года. С учетом высокой степени готовности дорогу откроют до 31 декабря 2024 года.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

Реконструкция второй очереди Заводского шоссе стартовала в 2019 году. Подрядчиком работ стало ООО "Автодоринжиниринг", которое получило контракт на 840,9 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Автодоринжиниринг" зарегистрировано в Сызрани в 2013 году. Уставный капитал - 200 млн рублей. Выручка в 2023 г. составила 8,68 млрд руб., чистая прибыль - 129,7 млн рублей. Компания занимается строительством и автомобильных дорог и автомагистралей. Портфель госзаказов "Автодоринжиниринг" составляет 55,5 млрд рублей. Собственником организации является Денис Кравчук. При этом его доля весной 2024 г. была заложена в АО "Дорожно-строительная компания "Автобан", которое выступает генподрядчиком строительства моста через Волгу и обхода Тольятти.

По контракту строительно-монтажные работы компания должна была выполнить до 31 января 2022 года. Фактически они завершены в декабре 2023 г., констатируют в департаменте градостроительства (ДГС). 

Срыв сроков реконструкции стал поводом для неоднократного обращения в суд за взысканием неустойки. По всем искам заказчика работ выносится либо отказ, либо штраф со значительным снижением. Из судебных решений следует, что затягивание ремонта связано с появлением в процессе реконструкции непредвиденных и не предусмотренных контрактом работ. 

В одном из заявлений департамент градостроительства взыскивал 14,9 млн рублей. "Автодоринжиниринг" в свою защиту апеллировал на создание препятствий для своевременного выполнения работ, несвоевременную оплату со стороны заказчика, неоднократные изменения в графике работ.

Например, при переустройстве подземных коммуникаций были повреждены линейные сооружения связи ПАО "Ростелеком" и прочих операторов связи, что потребовало перенос кабельных сетей. Кроме того, выяснилось, что перед началом строительства освещение на Заводском шоссе не соответствовало действующим нормам, и подрядчик устранял этот недостаток с целью обеспечения безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. А при установке забора оказалось, что предприятия вдоль Заводского шоссе ранее установили его своими силами, и местоположение существующего ограждения не соответствует проекту. Также у сторон возникали разногласия по рабочей документации и фактической возможностью выполнения работ согласно ГОСТ. Перечисленное - лишь небольшая часть причин, приведших к задержке в реконструкции.

В итоге суд снизил размер неустойки до 280 тыс. рублей. Определение устояло в апелляции и кассации. По другим искам вынесены аналогичные решения.

"В настоящее время подрядной организацией проводятся работы по устранению замечаний по отдельным разделам проектной документации, полученных от эксплуатирующих организаций и Государственной инспекции строительного надзора Самарской области", — поясняют в департаменте градостроительства.

Ряд замечаний, по информации ДГС, устранен, от МП "Самарагорсвет" получена справка о выполнении технических условий на проектирование. 

"Силами специализированной организации, привлеченной подрядной организацией, проводятся работы по очистке смонтированной системы ливневой канализации… — сообщает департамент. — Устраняются иные замечания, причиной возникновения которых является износ отдельных конструктивных элементов автомобильной дороги".

Ввод объекта в эксплуатацию возможен после устранения всех замечаний, уточняют в ведомстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4