В Самарской области задержали курьера телефонных мошенников

В Красноярском районе сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в исполнении функции курьера в мошеннической схеме, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

6 апреля текущего года в отдел полиции за помощью обратилась жительница областной столицы, которая заявила о том, что ее 84-летняя мать, проживающая в с. Новый Буян, стала жертвой телефонного мошенничества.

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником ДТП. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо поместить имеющиеся у нее дома денежные средства в непрозрачный пакет и положить под камень возле забора ее дома. Поверив, пенсионерка выполнила инструкцию неизвестного и положила 211 тыс. руб. в указанное по телефону место. Через несколько часов, убедившись, что за ним никто не наблюдает, неизвестный забрал сверток. Только на следующий день пенсионерка позвонила дочери и осознала, что стала жертвой мошенников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району установлено, что к мошеннической схеме причастен ранее не судимый житель Жигулевска. Молодой человек задержан на территории Ульяновской области, где совершил несколько аналогичных преступлений.

В ходе опроса задержанный не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния и пояснил, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства потерпевших он перевел на указанные работодателем расчетные счета за 5% от полученной суммы.

Следственным отделением МВД России по Красноярскому району в отношении жителя Жигулевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).