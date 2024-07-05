На дорогах Тольятти приступили к укладке финального слоя покрытия

В Тольятти на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги" началось устройство верхнего слоя дорожного полотна. В настоящее время работы по устройству финального слоя ведутся на одной самых востребованных улиц города — Лесопарковом шоссе протяженностью 5,7 км.
Также верхний слой уложили на участке улицы Комзина от Лесопаркового шоссе до улицы Родины протяженностью 1,3 км, который является продолжением Лесопаркового шоссе.
Всего в 2024 году в Тольятти по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,76 км. Помимо вышеуказанных дорог будут отремонтированы участки улиц 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной и Мира.
Напомним, что в Тольятти на всех объектах нацпроекта предусмотрены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия с использованием современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Устройство выравнивающего слоя в настоящее время завершено на всех включенных в перечень участках дорог.
Также дорожники выполнят ремонт тротуаров, установят новые автобусные автопавильоны, дорожные знаки, заменят люки и бортовой камень, поставят барьерное ограждение и нанесут разметку термопластиком.
Срок завершения ремонта дорог в Тольятти — 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 года доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...