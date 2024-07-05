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Театр Культура

Фестиваль "Толстой" состоится при поддержке ВТБ в "Ясной Поляне"

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Театральный фестиваль "Толстой" пройдет при поддержке ВТБ в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 5 по 7 июля 2024 года.

"Уникальность фестиваля "Толстой" — в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Центральным событием фестиваля станет недавняя премьера Александринского театра "Воскресение" в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева. В завершающий день на главной сцене состоится большой концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыкальную программу дополнит сольное выступление пианиста Риада Маммадова на Среднем пруду музея-усадьбы.

Фестиваль "Толстой" обещает зрителям насыщенную культурную, образовательную и семейную программы. Гости смогут посетить театральные постановки, концерты, перформансы, лекции, мастер-классы, игры и кинопоказы.

Социальная ответственность — одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках собственной программы "Культурная страна" банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры. Особое внимание банк уделяет поддержке и реализации инклюзивных проектов для повышения доступности культуры.

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