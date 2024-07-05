Фестиваль "Толстой" состоится при поддержке ВТБ в "Ясной Поляне"

Театральный фестиваль "Толстой" пройдет при поддержке ВТБ в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 5 по 7 июля 2024 года.
"Уникальность фестиваля "Толстой" — в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
Центральным событием фестиваля станет недавняя премьера Александринского театра "Воскресение" в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева. В завершающий день на главной сцене состоится большой концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыкальную программу дополнит сольное выступление пианиста Риада Маммадова на Среднем пруду музея-усадьбы.
Фестиваль "Толстой" обещает зрителям насыщенную культурную, образовательную и семейную программы. Гости смогут посетить театральные постановки, концерты, перформансы, лекции, мастер-классы, игры и кинопоказы.
Социальная ответственность — одно из важных направлений работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках собственной программы "Культурная страна" банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры. Особое внимание банк уделяет поддержке и реализации инклюзивных проектов для повышения доступности культуры.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.