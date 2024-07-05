Глава СК РФ заинтересовался сообщением о нарушении природоохранного законодательства в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщения о нанесении вреда экологии в Самаре.

Главе СК пожаловались на то, что ООО "ЭКФ", не имеющее лицензии, ведет длительное хранение и захоронение промышленных отходов, а также спиливает деревья. При этом потом их просто сжигают, без фильтрации дыма. А зимой на том же участке складируют снег, который во время таяния затапливает близлежащие дома, а стоки попадают в реки Самару и Волгу.