Глава СК РФ заинтересовался сообщением о нарушении природоохранного законодательства в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщения о нанесении вреда экологии в Самаре.
Главе СК пожаловались на то, что ООО "ЭКФ", не имеющее лицензии, ведет длительное хранение и захоронение промышленных отходов, а также спиливает деревья. При этом потом их просто сжигают, без фильтрации дыма. А зимой на том же участке складируют снег, который во время таяния затапливает близлежащие дома, а стоки попадают в реки Самару и Волгу.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки