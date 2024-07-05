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Преступления Происшествия

Глава СК РФ заинтересовался сообщением о нарушении природоохранного законодательства в Самаре

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщения о нанесении вреда экологии в Самаре.

Главе СК пожаловались на то, что ООО "ЭКФ", не имеющее лицензии, ведет длительное хранение и захоронение промышленных отходов, а также спиливает деревья. При этом потом их просто сжигают, без фильтрации дыма. А зимой на том же участке складируют снег, который во время таяния затапливает близлежащие дома, а стоки попадают в реки Самару и Волгу.

Гид потребителя

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