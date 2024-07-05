Делегация Самарской области принимает участие в молодежном форуме "Метеор"

В четверг, 4 июля, в Сосновском районе Нижегородской области открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "Метеор". От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам форума обратился заместитель полпреда Олег Машковцев.

"В столице Приволжья сегодня собрались 1200 самых креативных ребят округа и страны. Вы прошли серьезный конкурс — 10 человек на место. Впереди у вас четыре насыщенных и интересных дня на форуме. Пусть эта "маленькая жизнь" будет прожита вами по-настоящему ярко и полезно, а полученный опыт станет опорой для вашего личностного и профессионального роста", — сказал Олег Машковцев.

Он также отметил, что окружной форум станет одним из самых важных событий этого лета в Приволжье. Участники — жители ПФО и всех регионов страны от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые специалисты учреждений культуры, допобразования, молодежной политики). Форум "Метеор" — уникальная возможность погрузиться в направления креативных индустрий, раскрыть свой потенциал и обогатиться знаниями от лучших экспертов.

Делегация Самарской области насчитывает 75 человек. "Участники прошли тщательный отбор — наш регион представляют действительно лучшие из лучших. Помимо посещения образовательной программы участники принимают участие в окружных конкурсных активностях, конкурсе Росмолодежь.Гранты, акселераторе проектов", — сказала Анастасия Филатова, руководитель делегации Самарской области на форуме "Метеор", главный консультант департамента молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области.

На форуме пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить грантовую поддержку, а также образовательная программа по семи трекам: "Движение навстречу" (волонтерство), "Прямой эфир" (медиа), "Сила мысли" (наука и технологии), "Инвестируй в будущее" (предпринимательство), "Полет творчества" (креативный кластер), "Регион для молодых" (молодежная политика) и "Движение первых" (члены организации).

Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным направлениям, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере.