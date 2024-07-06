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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самары потеряла более 0,5 млн руб., желая заработать на бирже

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 60-летней местной жительнице в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

Женщину заинтересовало предложение и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Пенсионерка последовала инструкции и в течении месяца положила на счет более 500 тыс. руб., а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось.

Пострадавшая обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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