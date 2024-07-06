Пенсионерка из Самары потеряла более 0,5 млн руб., желая заработать на бирже

В Самарской области 60-летней местной жительнице в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.
Женщину заинтересовало предложение и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Пенсионерка последовала инструкции и в течении месяца положила на счет более 500 тыс. руб., а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось.
Пострадавшая обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки