В Тольятти женщина "сняла порчу" с пенсионерки за 235 тыс. рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Тольятти.

Выяснилось, что 20 апреля текущего года на рынке "Новинка" в Автозаводском районе Тольятти, обвиняемая, проживающая и работающая в Волгограде, встретила ранее не знакомую ей пожилую 82-летнюю женщину.

Под предлогом снятия порчи, наведенной на здоровье, обвиняемая потребовала у пенсионерки принести деньги, завернутые в носовой платок, якобы, для "обряда очищения".

Пожилая женщина, доверившись, сходила домой, забрала оттуда 1 тысячу долларов США, 1 тысячу юаней, 1 тысячу евро и 30 тысяч рублей. Общая сумма средств составила 235,9 тыс. рублей.

Получив деньги, обвиняемая сделала вид, что провела обряд и сняла порчу, вернула потерпевшей вместо денег заранее подготовленные кусочки газеты, завернутые в носовой платок, а похищенными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела денежные средства возвращены потерпевшей.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, предусмотрена максимальная уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти", - сообщили в прокуратуре.