Поездка за 15 тысяч: в Тольятти будут судить таксиста, ограбившего клиентку

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту совершения преступления, предусмотренного статьей "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие установило, что 26 мая женщина вызвала такси. В пути она передала смартфон водителю, чтобы тот самостоятельно списал плату за поездку через "Сбербанк Онлайн", так как сама плохо ориентировалась в приложении.

Таксист заметил, что на ее банковском счете есть деньги и решил перевести их на счет, открытый на имя своей жены.

"Совершив ряд манипуляций, за которыми потерпевшая не наблюдала, обвиняемый перевел на счет супруги 15 тысяч рублей, после чего вернул пассажиру сотовый телефон, списав также оплату за проезд в размере 500 рублей", - отмечается в сообщении.

Клиент такси обнаружила списание средств и, понимая, что к этому причастен водитель, стала выяснять, как и куда исчезли ее сбережения. Осознавая, что его преступные действия стали очевидны, сделав вид, что он не понимает, о чем его спрашивает потерпевшая, обвиняемый открыл заднюю дверь автомобиля, схватил пассажира за руку и вытащил женщину из автомобиля, отчего она упала на землю.

В ходе расследования уголовного дела похищенные денежные средства потерпевшей возвращены.

"За совершение данного преступления предусмотрена максимальная уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти", - сообщили в надзорном ведомстве.