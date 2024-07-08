Крылатые эльфы, карта города и указатели: в Самаре до конца 2024 года обустроят туристский центр города

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется обустройством туристского центра Самары в соответствии с туристским кодом. В частности, нужно будет установить малые архитектурные формы (МАФ) и указатели, а также благоустроить прилегающую территорию.

Начальная цена контракта - 81,39 млн рублей. Победитель торгов определится после 16 июля.

Подрядчику предстоит разработать дизайн, эскизный проект, техническую документацию, чертежи, получить разрешение на производство работу, изготовить конструкции, смонтировать их и т.д. На все работы отведено время до 30 октября текущего года.

В техзадании отмечается, что потребуется изготовить павильон "ТИЦ" (Туристский информационный центр, - прим. ред.), в котором будет размещена зона кафе с мебелью, барной стойкой, стульями, столами, шкафами для одежды, а также арт-объект "Байдарка". Кроме того, на территории туристского центра появятся два ярмарочных павильона, приставной стол-стойка, указатели с навигацией (карта, подсветка, сенсорный экран), карта города, скамейки со столом, а также МАФы из бронзу.

Подрядчику предстоит изготовить МАФы по представленному эскизу. В закупочной документации отмечается, что это будут "крылатые сказочные эльфы, литые фигурки из бронзы высотой до 0,3 м, с технологическим потайным креплением к фасадной части зданий".

Напомним, в апреле мэрия Самары утвердила концепцию туристского кода, а в мае стало известно, что город получит 81,39 млн рублей на обустройство центра в соответствии с туристским кодом.

Туристский код предусматривает разделение территории на несколько функциональных пространств. По замыслу авторов, это поможет гостям лучше ориентироваться в городе, узнать его историю и особенности.

На основании системы географических и символических границ и ориентиров выделили "Города", а именно "Город Междуречья", "Город на склоне", "Город-Музей", "Город-Площадь" и "Город Славы".

Также в туристском коде выделили "Места". Это пространства с определенным набором функций. Например, в список вошли ярмарки - торговые павильоны с сувенирами и продуктами питания.

Также создатели кода выделили: места встреч, где будут собираться туристы и начинаться экскурсии; места обзора - видовые точки и смотровые площадки для просмотра достопримечательностей, панорам, природных видов; места отдыха в скверах и общественных пространствах.

Все локации будут связаны между собой маршрутами и системой навигации. Предполагается установка информационно-справочных центров, новых указателей, интерактивных сенсорных панелей и других объектов.