Жительница Тольятти обокрала церковную лавку

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту кражи из церковной лавки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Из торговой точки, расположенной в ТЦ в Автозаводском районе, пропали 80 тыс. рублей. Вскоре полицейские вычислили подозреваемую по записям камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев. Ей оказалась ранее судимая местная жительница.
По словам задержанной, она гуляла в ТЦ, заметила, что в церковной лавке долго нет продавца, зашла внутрь торгового "островка" и забрала из сейфа деньги.
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