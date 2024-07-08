Жительница Тольятти обокрала церковную лавку

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту кражи из церковной лавки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Из торговой точки, расположенной в ТЦ в Автозаводском районе, пропали 80 тыс. рублей. Вскоре полицейские вычислили подозреваемую по записям камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев. Ей оказалась ранее судимая местная жительница.

По словам задержанной, она гуляла в ТЦ, заметила, что в церковной лавке долго нет продавца, зашла внутрь торгового "островка" и забрала из сейфа деньги.