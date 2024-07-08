"Тольяттиазот" вновь запустил в работу агрегат по производству аммиака №3

"Тольяттиазот" нарастил производственные мощности, вновь запустив в работу агрегат по производству аммиака №3, находившийся в резерве с октября 2023 года. Инициатива обусловлена увеличением спроса на аммиак и минеральные удобрения на внутреннем рынке.

Подготовка к пуску и выход на проектную нагрузку заняли четверо суток и прошли в штатном режиме. Активация агрегата аммиака №3 "Кемико" стала дополнением к трем действующим на промплощадке агрегатам "ГИАП" — № 5, 6, 7.

Повышение объемов выпуска продукции повлекло за собой увеличение отгрузки. Сбыт аммиака и минеральных удобрений "Тольяттиазот" осуществляет всеми видами транспорта, включая железнодорожный. Рост отгрузки в первом полугодии 2024 года составил 22% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

"Продукция "Тольяттиазота" пользуется высоким спросом как среди фермеров, так и среди специалистов в других сферах деятельности. Поэтому для Компании очень важно соответствовать запросам рынка. Оптимизация производственных процессов позволит обеспечить необходимый объем продукции и в очередной раз подтвердить статус надежного партнера", — отметил главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.