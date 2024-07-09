В Самаре стартовал ремонт проезда Мальцева

Проезд Мальцева в Советском районе Самары обновляют в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в мэрии Самары. Протяженность объекта ремонта в границах Заводского шоссе и улицы Прожекторной составляет 1,3 км.

В горадминистрации уточнили: на время ремонта полностью дорога не перекрывается, движение возможно по свободным полосам.

На объекте уже провели фрезерование старого слоя покрытия. В ближайшее время здесь демонтируют старый бортовой камень, установят новые бетонные борты. В планах - привести в порядок люки колодцев, ремонт основного полотна и въездов, обновление тротуаров.

"К настоящему времени на дорожном объекте с задачами справились почти на 40%. Через 2-2,5 недели планируется приступить к укладке нового дорожного полотна, если завершатся все подготовительные работы", - отмечается в сообщении.