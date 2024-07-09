Мэрия озвучила график ремонта станций самарского метро

На станциях самарского метрополитена проводят ремонтные работы. Сроки их завершения озвучили в городской администрации.

"Для поддержания состояния, обеспечивающего безопасность пассажиров, в текущем году начат ремонт входных площадок и ступеней сходов. На станции "Юнгородок" завершение работ планируется в июле, на "Безымянке" — в сентябре. На "Гагаринской" продолжается ремонт подуличного перехода вестибюля № 1. Кроме того, на всех станциях обновляют окраску контрастных противоскользящих полос на краевых (верхней и нижней) ступенях лестничных маршей. Окончание работ запланировано к концу июня 2024 года", — рассказали в мэрии.

На станциях "Российская" и "Спортивная" работы уже завершили. На последней отремонтировали свод потолка, путевые стены и колонны.

До конца 2024 года на "Гагаринской" запланировано провести текущий ремонт схода № 3, во второй половине 2025 года — ремонт схода № 4.