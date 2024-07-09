В Самарской области зафиксирован скачок продаж первичного жилья

Более 1 000 заявлений на регистрацию договора долевого участия (ДДУ) в строительстве поступило в самарское управление Росреестра в июне 2024 года. По информации пресс-службы ведомства, такое количество обращений было представлено впервые за полгода.

"Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе в отношении машино-мест, кладовок и других объектов долевого строительства", — отметили представители Росреестра.

Еще одним рекордом июня, по их словам, можно считать количество представленных на государственную регистрацию ДДУ в электронном виде — 1087 договоров, что составляет 93,2% от количества всех поступивших заявлений. Это свидетельствует об активном спросе на электронные услуги.