В Самарской области зафиксирован скачок продаж первичного жилья

Более 1 000 заявлений на регистрацию договора долевого участия (ДДУ) в строительстве поступило в самарское управление Росреестра в июне 2024 года. По информации пресс-службы ведомства, такое количество обращений было представлено впервые за полгода.
"Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе в отношении машино-мест, кладовок и других объектов долевого строительства", — отметили представители Росреестра.
Еще одним рекордом июня, по их словам, можно считать количество представленных на государственную регистрацию ДДУ в электронном виде — 1087 договоров, что составляет 93,2% от количества всех поступивших заявлений. Это свидетельствует об активном спросе на электронные услуги.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))