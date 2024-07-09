В Тольятти приостановлена работа троллейбусов № 1 и № 22

В Тольятти приостановлена работа троллейбусов из-за ДТП, произошедшего 6 июля на ул. Родины. Там упала опора контактной троллейбусной сети.



Речь идет о троллейбусных маршрутов № 1 "ОП Речной вокзал — ОП Зона отдыха" и № 22 "ОП Речной вокзал — ОП Зона отдыха".

В настоящее время МП "ТТУ" ведутся работы по восстановлению опоры и контактной сети.

Ориентировочная дата возобновления движения — 11 июля, сообщает мэрия Тольятти.