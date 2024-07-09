Двоих тольяттинцев осудили за поджог Toyota Camry

В Тольятти суд вынес приговор двоим местным жителям 28 лет, которых обвиняли в поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ночью 4 июля 2022 г. молодые люди приехали к дому № 51 по Южному шоссе. Один из них остался "на стреме", а второй разбил Toyota Camry, вылил горючую жидкость в салон и поджег. Ущерб составил 1,6 млн рублей.

Суд назначил мужчинам два года лишения свободы в колонии-поселении. Также с осужденных взыскали компенсацию ущерба.