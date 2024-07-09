Двоих тольяттинцев осудили за поджог Toyota Camry

В Тольятти суд вынес приговор двоим местным жителям 28 лет, которых обвиняли в поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ночью 4 июля 2022 г. молодые люди приехали к дому № 51 по Южному шоссе. Один из них остался "на стреме", а второй разбил Toyota Camry, вылил горючую жидкость в салон и поджег. Ущерб составил 1,6 млн рублей.
Суд назначил мужчинам два года лишения свободы в колонии-поселении. Также с осужденных взыскали компенсацию ущерба.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки