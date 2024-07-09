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Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области прошел аккредитацию Минпромторга России

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупный региональный центр разработок, испытаний и производства в сфере БАС Самарской области одним из первых в стране прошел аккредитацию и получил официальный статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Соответствующий приказ был подписан на днях в Минпромторге России.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Уже одобрены заявки 16 организаций — все они станут резидентами НПЦ и будут разрабатывать технологии, производить комплектующие и сами беспилотники. Стать резидентом может любая компания, которая занимается разработками или производством в сфере БАС", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Запуск научно-производственного центра станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе и создаст необходимые условия для разработки беспилотников, их испытаний, сертификации, производства, вывода на рынок, а также развития смежных отраслей. Эта работа ведется при прямой поддержке Президента России Владимира Путина.

Статус резидента позволит использовать инфраструктуру НПЦ, льготы и инфраструктуру инвестиционных площадок региона, привлекать меры господдержки, в том числе гранты Фонда НТИ, а также работать в команде единомышленников.

Заявку на получение статуса резидента можно подать на сайте НПЦ.

По всем вопросам потенциальные резиденты могут обращаться к специалистам технопарка "Жигулевская долина":

тел. +7(8482) 93-00-93 (доб.937) Беляев Андрей Александрович, e-mail: belyaev.a@cik63.ru;

тел. +7(8482) 93-00-93 (доб.443) Швецова Елена Сергеевна, e-mail: shvetsova.e@cik63.ru.

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