Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области прошел аккредитацию Минпромторга России

Крупный региональный центр разработок, испытаний и производства в сфере БАС Самарской области одним из первых в стране прошел аккредитацию и получил официальный статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Соответствующий приказ был подписан на днях в Минпромторге России.
"Уже одобрены заявки 16 организаций — все они станут резидентами НПЦ и будут разрабатывать технологии, производить комплектующие и сами беспилотники. Стать резидентом может любая компания, которая занимается разработками или производством в сфере БАС", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Запуск научно-производственного центра станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе и создаст необходимые условия для разработки беспилотников, их испытаний, сертификации, производства, вывода на рынок, а также развития смежных отраслей. Эта работа ведется при прямой поддержке Президента России Владимира Путина.
Статус резидента позволит использовать инфраструктуру НПЦ, льготы и инфраструктуру инвестиционных площадок региона, привлекать меры господдержки, в том числе гранты Фонда НТИ, а также работать в команде единомышленников.
Заявку на получение статуса резидента можно подать на сайте НПЦ.
По всем вопросам потенциальные резиденты могут обращаться к специалистам технопарка "Жигулевская долина":
тел. +7(8482) 93-00-93 (доб.937) Беляев Андрей Александрович, e-mail: belyaev.a@cik63.ru;
тел. +7(8482) 93-00-93 (доб.443) Швецова Елена Сергеевна, e-mail: shvetsova.e@cik63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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