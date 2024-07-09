Самарская область приняла финал Спартакиады учащихся по современному пятиборью

С 4 по 7 июля в Самарской области прошли финальные соревнования XII Летней спартакиады учащихся России (юношеской) по современному пятиборью. В них принимали участие 70 спортсменов в возрасте до 18 лет из 16 регионов России от Калининграда до Новосибирска.

В числе участников были шестеро спортсменов из Самарской области: Александр Мараховский, Артем Рамазанов, Алексей Малухин, Арина Калабина, Вера Николаенко, Елизавета Беляева — воспитанники тренеров Надежды Пыховой, Виталия Калинина, Анатолия Трохименко, Владимира Яшкина и Елены Наумовой.

По правилам вида спорта спортсмены соревнуются в четырехборье — из привычной спортивной программы исключен конкур. Участникам предстояло выявить сильнейших по результатам плавания, фехтования, бега и лазерной стрельбы. Соревнования прошли в личном зачете отдельно среди юношей и среди девушек, также регионам начислялись баллы в общий зачет Спартакиады учащихся.

В первый день турнира в спортивном комплексе "Маяк" состоялись состязания по плаванию и фехтованию. У девушек лидерство одержала Анна Каганцова из Санкт-Петербурга. Среди представительниц нашей сборной лучшие результаты показала Вера Николаенко, но она находилась далеко от лидера. А в соревнованиях юношей самарец Александр Мараховский шел четвертым и совсем немного уступал промежуточному лидеру Валерию Щукину из Краснодарского края.

Решающий для определения победителей этап прошел во второй день турнира на тренировочной площадке "Восход" у стадиона "Солидарность Самара Арена". Мишени для лазерной стрельбы установили в центре футбольного поля, а беговая трасса пролегала по искусственной траве. И у юношей, и у девушек лидеры сменились. Стартовавшая третьей Юлия Боровкова из Москвы в лазер-ране опередила соперниц и стала победительницей Спартакиады. У юношей также с третьего на первое место вышел петербуржец Андрей Чижов.

Представителям Самарской области не удалось войти в число медалистов. Александр Мараховский занял седьмое место, Алексей Малухин — 10, Артем Рамазанов — 13, Вера Николаенко — 18, Арина Калабина — 19, Елизавета Беляева — 26.

Почетными гостями соревнований стали врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и заместитель министра Галина Дорохова, помощник президента Федерации современного пятиборья России Роман Лебедев, президент областной федерации современного пятиборья Андрей Терентьев, ветеран СВО, член сборной команды Самарской области по спортивному метанию ножа Юрий Лобанов.

"По поручению врио губернатора Самарской области разработан проект программы "Мастер спорта", направленный на повышение мотивации юных спортсменов к занятиям физической культурой и спортом. В частности, он предусматривает поддержку спортсменов за присвоение спортивных разрядов и званий и выплаты по итогам выступления на Спартакиадах России. Это должно стать дополнительной мотивацией для юных спортсменов заниматься спортом, достигать результата и представлять Самарскую область на соревнованиях", — рассказала врио министра спорта региона Лидия Рогожинская.

Финалы XII Летней спартакиады разыгрываются в 51 виде спорта. Соревнования проходят с 23 мая по 5 сентября в 21 регионе страны. Самарская область принимает финалы по современному пятиборью (в Самаре) и по гандболу (в Тольятти). На данный момент представители сборной Самарской области уже завоевали восемь медалей в трех видах спорта: всестилевом каратэ, греко-римской борьбе и тхэквондо (ВТФ).