Давили людей машиной: в селе Самарской области произошла потасовка

В Самарской области возбудили уголовные дела из-за конфликта в с. Борское. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором у нескольких молодых людей был конфликт. В какой-то момент один из участников событий начал давить оппонентов машиной.

Региональное ГУ МВД сообщило, что полицейские установили всех участников конфликта, произошедшего ночью с 8 на 9 июля. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").