Давили людей машиной: в селе Самарской области произошла потасовка

В Самарской области возбудили уголовные дела из-за конфликта в с. Борское. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в интернете появилось видео, на котором у нескольких молодых людей был конфликт. В какой-то момент один из участников событий начал давить оппонентов машиной.
Региональное ГУ МВД сообщило, что полицейские установили всех участников конфликта, произошедшего ночью с 8 на 9 июля. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
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то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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