16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, когда в Самаре завершится дорожный ремонт на ул. Димитрова В Самаре стартовал ремонт проезда Мальцева На дорогах Тольятти приступили к укладке финального слоя покрытия Ввод Заводского шоссе в эксплуатацию ожидается до конца года Дорогу на Жигулевской ГЭС частично перекроют ради ремонта

Дорожное строительство Транспорт и связь

Стало известно, когда в Самаре завершится дорожный ремонт на ул. Димитрова

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре продолжается ремонт дорог на средства нацпроекта "БКАД". Один из объектов, охваченных работами - улица Димитрова. Сейчас здесь срезают верхний слой старого покрытия. На участке в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе он уже удален. А накануне метод холодного фрезерования применили на участке от Московского шоссе в направлении улицы Солнечной. В мэрии Самары рассказали, когда жителям ждать завершения работ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Как сообщил главный инженер подрядной организации — ООО "АВС" Максим Гмирач, фрезерование покрытия дороги планируют завершить до конца текущей недели. К укладке асфальтобетона приступят через две недели, после всех подготовительных работ.

"Параллельно продолжим обновление тротуаров, а это достаточно трудоемкий процесс, занимающий продолжительное время. Полностью со всеми задачами на объекте рассчитываем справиться к середине августа", — сообщил Максим Гмирач.

Общая площадь дорожного полотна, которое подпадет под обновление - 53,16 тыс. кв. метров. Совокупная площадь работ на тротуарах составит 11, 6 тыс. кв. м.

Улица Георгия Димитрова — один из 12 объектов дополнительного перечня дорог местного значения, которые приводят в нормативное состояние в рамках профильного нацпроекта. Возможность ремонта появилась после того, как весной текущего года было выделено дополнительное финансирование по нацпроекту. Общая протяженность дорог, состоящих в дополнительном списке, составляет 17,29 км, в том числе 3 км — ремонтируемый участок по улице Георгия Димитрова. Отметим, что он входит в топ-5 самых протяженных дорог, которые обновят в текущем году.

 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4