Стало известно, когда в Самаре завершится дорожный ремонт на ул. Димитрова

В Самаре продолжается ремонт дорог на средства нацпроекта "БКАД". Один из объектов, охваченных работами - улица Димитрова. Сейчас здесь срезают верхний слой старого покрытия. На участке в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе он уже удален. А накануне метод холодного фрезерования применили на участке от Московского шоссе в направлении улицы Солнечной. В мэрии Самары рассказали, когда жителям ждать завершения работ.

Как сообщил главный инженер подрядной организации — ООО "АВС" Максим Гмирач, фрезерование покрытия дороги планируют завершить до конца текущей недели. К укладке асфальтобетона приступят через две недели, после всех подготовительных работ.

"Параллельно продолжим обновление тротуаров, а это достаточно трудоемкий процесс, занимающий продолжительное время. Полностью со всеми задачами на объекте рассчитываем справиться к середине августа", — сообщил Максим Гмирач.

Общая площадь дорожного полотна, которое подпадет под обновление - 53,16 тыс. кв. метров. Совокупная площадь работ на тротуарах составит 11, 6 тыс. кв. м.