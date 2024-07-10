16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подругу потеряла, телефон нашла: в Сызрани полиция раскрыла кражу смартфона Давили людей машиной: в селе Самарской области произошла потасовка В Кошкинском районе парень угнал чужое авто, чтобы с комфортом добраться до дома Тольяттинца, хранившего дома порох, револьверы и патроны в память об отце, будут судить Поездка за 15 тысяч: в Тольятти будут судить таксиста, ограбившего клиентку

Преступления Происшествия

Подругу потеряла, телефон нашла: в Сызрани полиция раскрыла кражу смартфона

СЫЗРАНЬ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранские полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже сотового телефона у своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба гу МВД по Самарской области.

В полицию Сызрани обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее кто-то похитил телефон стоимостью 20 тыс. рублей. Выяснилось, что смартфон пропал, когда женщина отдыхала вместе со своей 34-летней подругой в парке "Свечка" по пр. 50 лет Октября.

Пропажа вскоре обнаружилась в одном из комиссионных магазинов. Когда сотрудники уголовного розыска стали изучать документы, то увидели знакомую фамилию: потерпевшая указала личные данные подруги, когда говорила о ней при опросе.

Сотрудники уголовного розыска установили место нахождения подруги, задержали и доставили ее в отдел полиции. Та призналась в краже и сообщила, что похитила оставленный подругой на скамейке гаджет, надеясь, что та в силу алкогольного опьянения не заметит пропажи. Злоумышленница сразу избавилась от чужой сим-карты и сдала в ближайший ломбард. Вырученные от продажи украденного у подруги телефона деньги потратила на собственные нужды.

Подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4