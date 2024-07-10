Подругу потеряла, телефон нашла: в Сызрани полиция раскрыла кражу смартфона

Сызранские полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже сотового телефона у своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба гу МВД по Самарской области.

В полицию Сызрани обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее кто-то похитил телефон стоимостью 20 тыс. рублей. Выяснилось, что смартфон пропал, когда женщина отдыхала вместе со своей 34-летней подругой в парке "Свечка" по пр. 50 лет Октября.

Пропажа вскоре обнаружилась в одном из комиссионных магазинов. Когда сотрудники уголовного розыска стали изучать документы, то увидели знакомую фамилию: потерпевшая указала личные данные подруги, когда говорила о ней при опросе.

Сотрудники уголовного розыска установили место нахождения подруги, задержали и доставили ее в отдел полиции. Та призналась в краже и сообщила, что похитила оставленный подругой на скамейке гаджет, надеясь, что та в силу алкогольного опьянения не заметит пропажи. Злоумышленница сразу избавилась от чужой сим-карты и сдала в ближайший ломбард. Вырученные от продажи украденного у подруги телефона деньги потратила на собственные нужды.

Подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества.