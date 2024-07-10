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Преступления Происшествия

Фальшивый директор выманил у жительницы Сызрани более миллиона рублей

СЫЗРАНЬ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани бухгалтер логистической компании стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине в мессенджере написал неизвестный под видом ее директора. Он заявил, что для предотвращения мошенничества со счетами компании и покрытия стоимости потерянного в нескольких рейсах товара, сотруднице нужно срочно оформить на себя кредит.

Потерпевшая так и сделала — взяла кредит на более чем 1 млн руб. и перевела фальшивому работодателю. После этого собеседник удалил диалог и заблокировал женщину.

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