Фальшивый директор выманил у жительницы Сызрани более миллиона рублей

В Сызрани бухгалтер логистической компании стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщине в мессенджере написал неизвестный под видом ее директора. Он заявил, что для предотвращения мошенничества со счетами компании и покрытия стоимости потерянного в нескольких рейсах товара, сотруднице нужно срочно оформить на себя кредит.
Потерпевшая так и сделала — взяла кредит на более чем 1 млн руб. и перевела фальшивому работодателю. После этого собеседник удалил диалог и заблокировал женщину.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки