Фальшивый директор выманил у жительницы Сызрани более миллиона рублей

В Сызрани бухгалтер логистической компании стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине в мессенджере написал неизвестный под видом ее директора. Он заявил, что для предотвращения мошенничества со счетами компании и покрытия стоимости потерянного в нескольких рейсах товара, сотруднице нужно срочно оформить на себя кредит.

Потерпевшая так и сделала — взяла кредит на более чем 1 млн руб. и перевела фальшивому работодателю. После этого собеседник удалил диалог и заблокировал женщину.