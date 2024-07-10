Муниципалитеты Самарской области будут зарабатывать на туристическом налоге

Врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов прокомментировал ситуацию с развитием туристической отрасли в регионе. Также он дал прогнозы касательно туристического налога, который введут во всех регионах РФ с 1 января 2025 года.

По словам Артура Абдрашитова, в 2023 году Самарскую область посетили свыше 3,1 млн туристов. По итогам первых пяти месяцев 2024 года их число выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр отметил, что более точные цифры станут известны в конце июля, когда будут подведены итоги по первому полугодию. Но в целом, по его словам, на всех объектах в Самарской области сегодня отмечается высокая загрузка.

"При этом такая ситуация (с высокой загрузкой — прим.ред.) не только в Самаре, но и в других городах, где летом объекты имеют большую глубину продаж, и высокую загрузку владельцы видят на несколько недель, а иногда и месяцев вперед", — пояснил врио министра туризма.

Также Артур Абдрашитов добавил, что немаловажную роль в высоком туристическом потоке играет участие региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Во-первых, появился новый номерной фонд. До конца года только в модульных объектах размещения — глэмпингах, кемпингах и других загородных объектах — мы планируем ввести 90 новых номеров. Во-вторых, у многих объектов появляются новые сервисы, которых никогда не было: рекреационная зона с бассейнами, пляж, прокат оборудования, — рассказал чиновник. — Появляются и новые цифровые сервисы, а также развитая сеть туристко-информационных центров".

Врио министра напомнил, что буквально на прошлой неделе в Самаре на ул. Фрунзе состоялось открытие частного туристко-информационного центра "Ягоза".

"Нам удалось создать частный объект, и это говорит о том, что предприниматели нацелены и на такое направление, потому что создание хорошего туристко-информационного центра, создание комфортного пространства — это дополнительное привлечение клиентов для бизнеса", — констатировал он.

Кроме того, Артур Абдрашитов прокомментировал инициативу ввести в РФ с 1 января 2025 года туристический налог. Он напомнил, что эта идея пришла в развитие темы курортного сбора.

"Для курортного сбора в России были определены пилотные проекты. Пообщавшись с коллегами, могу сказать, что механизм курортного сбора был не самым простым с точки зрения операционных работ, — пояснил врио министра туризма Самарской области. — А туристический налог, который, по сути, берется не с туриста, что очень немаловажно, а именно с объекта размещения, куда приезжает турист, является механизмом уже привычного для нас бесшовного налогообложения, когда не надо высчитывать, сколько необходимо уплатить налогов, и налоговая служба сама производит необходимые расчеты для объектов".

Чиновник рассказал, что сейчас ведомство уточняет необходимые для внедрения туристического налога параметры.

"Очень важно, что этот налог будет направляться, в том числе, на развитие туристической инфраструктуры и благоустройства туристических объектов. По сути мы получим первый такой "окрашенный" налог в нашей отрасли: он собран с туризма, и может быть направлен на туризм. Ранее отрасль аккумулировала большой объем различных налогов, но они направлялись на развитие многих других отраслей", — пояснил Артур Абдрашитов.

Он добавил, что туристический налог муниципалитеты смогут использовать только по прямому назначению: для развития и благоустройства туристических локаций.

"Безусловно, для муниципалитетов это будет большим подспорьем для развития туристической инфраструктуры. Сегодня мы проводим предварительную оценку, какой объем может быть получен в ходе внедрения налога. Напомню, он будет действовать с 1 января 2025 года", — заключил господин Абдрашитов.