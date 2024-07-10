Жителя Самарской области обвиняют в убийстве знакомой

В Жигулевске отправили в суд уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 11 марта 2024 г. обвиняемый выпивал с 65-летней знакомой у нее дома. В какой-то момент они поссорились, и мужчина несколько раз ударил ножом подругу. Женщина скончалась.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки