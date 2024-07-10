Директора тольяттинской фирмы будут судить за 27 мошенничеств

В Тольятти отправили в суд уголовное дело директора ООО, обвиняемого в 27 мошенничествах. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2022 по 2023 г. предприниматель под предлогом оказания медицинских услуг заключал с потерпевшими договоры на косметологические процедуры. При этом он не собирался полностью выполнять условия договора. Всего у клиентов похитили около миллиона рублей.