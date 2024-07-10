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Происшествия

Тольяттинских перевозчиков заподозрили в картельном сговоре

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили дело о картельном сговоре перевозчиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

После сообщений в СМИ и соцсетях прокуратура провела проверку из-за повышения стоимости проезда по муниципальным маршрутам. Оказалось, что в Тольятти в одно время поднялась стоимость проезда на маршруты по нерегулируемым тарифам у всех перевозчиков на равную величину: в октябре 2023 г. с 33 до 37 руб. (между районами до 40 руб.), в апреле 2024 г. с 37 до 40 руб. (между районами до 42 руб.), в июне 2024 г. с 40 до 43 руб. (между районами до 45 рублей). При этом расходы перевозчиков не могли быть одинаковыми из-за разного количества и протяженности обслуживаемых маршрутов, количеству транспорта и численности персонала.

После проверки надзорного ведомства УФАС возбудило в отношении ряда перевозчиков дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Закон запрещает соглашения между конкурентами, которые приводят или могут привести к установлению или повышению тарифов.

Гид потребителя

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