В тольяттинском образовательном учреждении вскрылось мошенничество с фиктивным трудоустройством

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за мошенничества в образовательном учреждении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее прокуратура Комсомольского района вела проверку в учреждении дополнительного образования "Икар". Обнаружилось, что педагог, трудоустроенная в 2023–2024 гг. по совместительству в выходные дни якобы работала сторожем (вахтером). При этом саму работу она не выполняла, но получала за нее доплату, общая сумма которой составила 33 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки