В тольяттинском образовательном учреждении вскрылось мошенничество с фиктивным трудоустройством

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за мошенничества в образовательном учреждении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее прокуратура Комсомольского района вела проверку в учреждении дополнительного образования "Икар". Обнаружилось, что педагог, трудоустроенная в 2023–2024 гг. по совместительству в выходные дни якобы работала сторожем (вахтером). При этом саму работу она не выполняла, но получала за нее доплату, общая сумма которой составила 33 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").