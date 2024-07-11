Наркомана из Тольятти обвиняют в убийстве подруги

В Тольятти завершилось расследование уголовного об убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 6 по 7 апреля 2024 г. обвиняемый дома употреблял наркотики со знакомой. В какой-то момент они поссорились, и тольяттинец задушил подругу.
Уголовное дело отправили в суд.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки