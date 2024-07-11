Оценщица из Сызрани обманула две фирмы почти на 900 тыс. рублей

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело бывшей сотрудницы агентства независимых экспертиз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

47-летнюю женщину обвиняют в нескольких эпизодах растраты. Обвиняемая занималась оценкой имущества, выдачей автоэкспертиз и бухгалтерским сопровождением в двух фирмах, располагавшихся в одном здании, также она имела доступ к деньгам организаций.

По версии следствия, с марта 2020 г. по сентябрь 2022 г. женщина присвоила вверенные ей деньги — более 308 тыс. руб. в одной фирме и более 591 тыс. руб. в другой. Предположительно, для этого она в программе вносила изменения в данные о стоимости услуг по оценке имущества для страховых компаний, а после забирала разницу себе (сумме от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей). Эти деньги она тратила на закрытие кредита.

Недостачу обнаружили во время внутренней бухгалтерской проверки. Часть денег подозреваемая вернула, а затем перестала выходить на связь. После этого женщину уволили, а руководитель написал заявление в полицию.