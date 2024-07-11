НОВИКОМ и АВТОВАЗ заключили соглашение на полях ИННОПРОМа

Дочерний банк Госкорпорации Ростех продолжает системную поддержку развития отечественного автомобилестроения. На полях крупнейшей промышленной выставки России ИННОПРОМ-2024 НОВИКОМ заключил соглашение с АО "АВТОВАЗ". Договоренности направлены на организацию финансирования поставщиков автогиганта.

Подписи под документом поставили Заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов и исполнительный вице-президент по финансам АВТОВАЗа Евгений Чуканов.

Поддержка цепочки кооперации промышленных предприятий в целом и автопрома в частности — одно из приоритетных направлений деятельности НОВИКОМа. Заключенное с АВТОВАЗом соглашение позволит банку нарастить работу с поставщиками крупнейшего производителя легковых автомобилей в России. В соответствии с документом НОВИКОм обеспечит финансирование как в форме кредитования, так и в виде банковских гарантий. Также организация предоставит партнерам доступ к льготным инструментам государственной поддержки.

Эффективная работа НОВИКОМа с поставщиками автокомпонентов и самим автопроизводителем развивается по нескольким направлениям. С АВТОВАЗом банк сотрудничает в рамках кластерной инвестиционной платформы — совместного проекта Минпромторга России, Фонда развития промышленности и корпорации развития ВЭБ.РФ. В частности, банк финансирует разработку и запуск в серийное производство автомобиля LADA Iskra, мировая премьера которого состоялась на ПМЭФ в этом году.

"Финансирование всех участников отрасли отечественного автопрома — стратегически важная задача для нас. Мы активно поддерживаем работу системообразующих предприятий и их цепочки кооперации по наращиванию производства инновационной и конкурентоспособной продукции. Уверен, благодаря компетенциям НОВИКОМа партнеры успешно реализуют стоящие перед ними задачи национального масштаба", — заявил Заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.