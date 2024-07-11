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Автопром Машиностроение

НОВИКОМ и АВТОВАЗ заключили соглашение на полях ИННОПРОМа

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех продолжает системную поддержку развития отечественного автомобилестроения. На полях крупнейшей промышленной выставки России ИННОПРОМ-2024 НОВИКОМ заключил соглашение с АО "АВТОВАЗ". Договоренности направлены на организацию финансирования поставщиков автогиганта.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписи под документом поставили Заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов и исполнительный вице-президент по финансам АВТОВАЗа Евгений Чуканов.

Поддержка цепочки кооперации промышленных предприятий в целом и автопрома в частности — одно из приоритетных направлений деятельности НОВИКОМа. Заключенное с АВТОВАЗом соглашение позволит банку нарастить работу с поставщиками крупнейшего производителя легковых автомобилей в России. В соответствии с документом НОВИКОм обеспечит финансирование как в форме кредитования, так и в виде банковских гарантий. Также организация предоставит партнерам доступ к льготным инструментам государственной поддержки.

Эффективная работа НОВИКОМа с поставщиками автокомпонентов и самим автопроизводителем развивается по нескольким направлениям. С АВТОВАЗом банк сотрудничает в рамках кластерной инвестиционной платформы — совместного проекта Минпромторга России, Фонда развития промышленности и корпорации развития ВЭБ.РФ. В частности, банк финансирует разработку и запуск в серийное производство автомобиля LADA Iskra, мировая премьера которого состоялась на ПМЭФ в этом году.

"Финансирование всех участников отрасли отечественного автопрома — стратегически важная задача для нас. Мы активно поддерживаем работу системообразующих предприятий и их цепочки кооперации по наращиванию производства инновационной и конкурентоспособной продукции. Уверен, благодаря компетенциям НОВИКОМа партнеры успешно реализуют стоящие перед ними задачи национального масштаба", — заявил Заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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