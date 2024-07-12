Ремонт проспекта Кирова планируют завершить к началу следующей недели

В Самаре обновляют дорогу на проспекте Кирова. Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Молодежной и Ново-Садовой.
На данный момент уже отфрезеровано старое покрытие, люки смотровых колодцев приведены в порядок и подняты на проектную высоту. Более 12 тысяч кв. м проезжей части подготовлено к укладке высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси последнего поколения.
Для укладки полотна используется смесь ЩМА-16 на ПБВ: в ней полимерно-битумное вяжущее, что добавляет асфальтобетону большей эластичности в любую погоду. Чтобы сцепление нового слоя покрытия с основанием было максимально надежным, перед укладкой участок тщательно подготавливается: очищается от пыли, грязи, обрабатывается битумной эмульсией. В результате розлива на поверхности создается водонепроницаемый слой, который также повышает износостойкость дорожного полотна.
В ходе работ охватят и въезды к внутриквартальным территориям. Новое асфальтобетонное полотно будет уложено в местах наибольшего разрушения.
При условии благоприятной погоды со всеми задачами на объекте подрядная организация намерена справиться в начале следующей недели, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...