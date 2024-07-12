Ремонт проспекта Кирова планируют завершить к началу следующей недели

В Самаре обновляют дорогу на проспекте Кирова. Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Молодежной и Ново-Садовой.

На данный момент уже отфрезеровано старое покрытие, люки смотровых колодцев приведены в порядок и подняты на проектную высоту. Более 12 тысяч кв. м проезжей части подготовлено к укладке высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси последнего поколения.

Для укладки полотна используется смесь ЩМА-16 на ПБВ: в ней полимерно-битумное вяжущее, что добавляет асфальтобетону большей эластичности в любую погоду. Чтобы сцепление нового слоя покрытия с основанием было максимально надежным, перед укладкой участок тщательно подготавливается: очищается от пыли, грязи, обрабатывается битумной эмульсией. В результате розлива на поверхности создается водонепроницаемый слой, который также повышает износостойкость дорожного полотна.

В ходе работ охватят и въезды к внутриквартальным территориям. Новое асфальтобетонное полотно будет уложено в местах наибольшего разрушения.

При условии благоприятной погоды со всеми задачами на объекте подрядная организация намерена справиться в начале следующей недели, сообщает пресс-служба мэрии Самары.