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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" обновляют крупную линию водоотведения в Кировском районе

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" обновляют одну из основных коммуникационных магистралей города — Главный Безымянский коллектор (ГБК). Через него стоки от жилых домов и предприятий Красноглинского и Кировского районов перекачиваются на Городские очистные канализационные сооружения.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Труба водоотведения была заложена в начале 70-х гг. прошлого века и постепенно выходит из строя: газовая коррозия от стоков разрушает верхний свод, и он рушится. Обновить сразу весь коллектор, протяжённость которого около 38 км, технически невозможно — нельзя выводить из эксплуатации такой крупный участок сети, где без перерыва поступают сточные воды. Поэтому ресурсное предприятие обновляет трубу поэтапно.

Сейчас специалисты "РКС-Самара" работают на двух участках: обновляют ГБК на ул. Алма-Атинской около 72 дома и на ул. Ставропольской вдоль Безымянского кладбища. На Алма-Атинской вовсю ведутся земляные работы, разрыт большой котлован. Рабочие демонтируют старый железобетонный коллектор диаметром 1500 мм и вместо него устанавливают новые трубы "Спиролайн" диаметром 1740 мм, отрезки которой накручиваются друг на друга.

"Работы сложные, — признаётся начальник участка Безымянских канализационных сетей ЦЭК Алексей Пантелеев. — Труба залегает на восьмиметровой глубине, работаем в потоке сточных вод — их отключить невозможно, это особенность ремонтных работ на сетях водоотведения". Здесь нужно заменить 118 метров коллектора, треть работ уже выполнена.

На ул. Ставропольской замена ведётся немного по-другому: поскольку глубина залегания трубы здесь гораздо меньше, специалисты сразу закрывают грунтом обновлённые участки. Но трасса для монтажа здесь больше: нужно переложить 453 метра коллектора.

Замена указанных участков значительно улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах. После окончания работ на всех участках будет восстановлено благоустройство.

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