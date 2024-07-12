Директор самарского ООО не выплатил сотрудникам зарплаты на 1,8 млн рублей

В Самаре перед судом предстанет директор ООО, которого обвиняют в полной невыплате зарабтной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в разные периоды времени обвиняемый не выплатил заработную плату и иные положенные законом выплаты сотрудникам на общую сумму более 1 млн 840 тыс. рублей.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью погасил перед работниками материальный ущерб.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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