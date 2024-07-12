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Преступления Происшествия

В Похвистнево сотрудник пенсионного фонда за взятки прибавляла жителям пенсии

ОТРАДНЫЙ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи Отрадного завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника ПФР. Главного специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Управления Пенсионного фонда РФ в Похвистнево и Похвистневском районе обвиняют в четырех преступлениях по статье "Получение взятки".

По версии следствия, в период с 2021 год по 2022 год обвиняемая неоднократно получала взятки от жителей за неправомерное увеличение размера ежемесячной пенсии.

В общей сложности женщина получила около 80 тыс. рублей. 

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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