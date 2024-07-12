В Похвистнево сотрудник пенсионного фонда за взятки прибавляла жителям пенсии

Следователи Отрадного завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника ПФР. Главного специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Управления Пенсионного фонда РФ в Похвистнево и Похвистневском районе обвиняют в четырех преступлениях по статье "Получение взятки".
По версии следствия, в период с 2021 год по 2022 год обвиняемая неоднократно получала взятки от жителей за неправомерное увеличение размера ежемесячной пенсии.
В общей сложности женщина получила около 80 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки