В Красноярском районе завершен капитальный ремонт дороги до деревни Висловки

В Красноярском районе Самарской области завершен капитальный ремонт региональной дороги Киндяково — Висловка — Дубровка. Дорогу протяженностью 2,3 км привели в нормативное состояние по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Киндяково — Висловка — Дубровка — один из важнейших социально-значимых объектов нацпроекта 2024 года. Дорога соединяет деревню Висловку с административным центром Светлое Поле, где расположены основные социальные учреждения, такие как администрация, почта, поликлиника.
Висловка — динамично растущий населенный пункт Красноярского района. Здесь активно застраиваются новые территории и количество жителей постоянно увеличивается.
"На постоянной основе у нас проживает порядка 600 человек, а в летнее время жителей в два раза больше. Многие сейчас задумываются о переезде в деревню, так как к нам подводят газопровод и после газификации количество постоянно проживающих жителей значительно увеличится", — говорит житель деревни Висловки, общественный контролер дорожного нацпроекта Елена Матвеева.
Долгое время из-за плохого состояния дороги жителям деревни приходилось ездить к административному центру в объезд по высокоинтенсивной федеральной трассе и затрачивать дорогу в два раза больше времени. В итоге по многочисленным обращениям в 2023 году дорогу включили в перечень нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Благодаря раннему старту дорожных работ, капитальный ремонт дороги завершен досрочно. "Прямую" дорогу до административного центра фактически собрали заново — заменили все слои дорожной одежды, установили новые водопропускные трубы, дорожные знаки, нанесли современную дорожную разметку термопластиком, а на въезде в село Кинядково построили тротуары и установили опоры освещения.
Появление современной и качественной дороги стало новым стимулом для развития Висловки. Так, сейчас обсуждается вопрос об изменении маршрута школьного автобуса до школы, расположенной в поселке Мирный. "До капитального ремонта дороги маршрут школьного автобуса проходил в объезд — по федеральной трассе. Сейчас мы будем добиваться, чтобы автобус ехал по прямому и более безопасному маршруту", — говорит глава сельского поселения Светлое Поле Игорь Старков.
"Раньше путь от Висловки до школы в Мирном на школьном автобусе составлял 40 минут, по новой дороге время в пути сократится до 20 минут. Таким образом, мы создадим более комфортные условия для физического и психологического состояния учеников", — говорит директор общеобразовательной школы в поселке Мирный Михаил Пучко.
Также жители Висловки используют новую дорогу для активного спорта. "Я ее называю "трасса для взлета", потому что она очень ровная и основательно сделана. Мы теперь вечером всей семьей катаемся по ней на велосипедах. Дорога служит для многих целей и очень радует наших жителей", — говорит житель Висловки Константин Гаврилюк.
Отметим, что всего в 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. В рамках капитального ремонта в черте 8-ми населенных пунктов появятся тротуары и улично-дорожное освещение, также обновится дорожное полотно на более 20 участков школьных маршрутов.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...