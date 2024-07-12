В Красноярском районе завершен капитальный ремонт дороги до деревни Висловки

В Красноярском районе Самарской области завершен капитальный ремонт региональной дороги Киндяково — Висловка — Дубровка. Дорогу протяженностью 2,3 км привели в нормативное состояние по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Киндяково — Висловка — Дубровка — один из важнейших социально-значимых объектов нацпроекта 2024 года. Дорога соединяет деревню Висловку с административным центром Светлое Поле, где расположены основные социальные учреждения, такие как администрация, почта, поликлиника.

Висловка — динамично растущий населенный пункт Красноярского района. Здесь активно застраиваются новые территории и количество жителей постоянно увеличивается.

"На постоянной основе у нас проживает порядка 600 человек, а в летнее время жителей в два раза больше. Многие сейчас задумываются о переезде в деревню, так как к нам подводят газопровод и после газификации количество постоянно проживающих жителей значительно увеличится", — говорит житель деревни Висловки, общественный контролер дорожного нацпроекта Елена Матвеева.

Долгое время из-за плохого состояния дороги жителям деревни приходилось ездить к административному центру в объезд по высокоинтенсивной федеральной трассе и затрачивать дорогу в два раза больше времени. В итоге по многочисленным обращениям в 2023 году дорогу включили в перечень нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Благодаря раннему старту дорожных работ, капитальный ремонт дороги завершен досрочно. "Прямую" дорогу до административного центра фактически собрали заново — заменили все слои дорожной одежды, установили новые водопропускные трубы, дорожные знаки, нанесли современную дорожную разметку термопластиком, а на въезде в село Кинядково построили тротуары и установили опоры освещения.

Появление современной и качественной дороги стало новым стимулом для развития Висловки. Так, сейчас обсуждается вопрос об изменении маршрута школьного автобуса до школы, расположенной в поселке Мирный. "До капитального ремонта дороги маршрут школьного автобуса проходил в объезд — по федеральной трассе. Сейчас мы будем добиваться, чтобы автобус ехал по прямому и более безопасному маршруту", — говорит глава сельского поселения Светлое Поле Игорь Старков.

"Раньше путь от Висловки до школы в Мирном на школьном автобусе составлял 40 минут, по новой дороге время в пути сократится до 20 минут. Таким образом, мы создадим более комфортные условия для физического и психологического состояния учеников", — говорит директор общеобразовательной школы в поселке Мирный Михаил Пучко.

Также жители Висловки используют новую дорогу для активного спорта. "Я ее называю "трасса для взлета", потому что она очень ровная и основательно сделана. Мы теперь вечером всей семьей катаемся по ней на велосипедах. Дорога служит для многих целей и очень радует наших жителей", — говорит житель Висловки Константин Гаврилюк.

Отметим, что всего в 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. В рамках капитального ремонта в черте 8-ми населенных пунктов появятся тротуары и улично-дорожное освещение, также обновится дорожное полотно на более 20 участков школьных маршрутов.