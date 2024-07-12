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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В самарском Росреестре на семинаре с застройщиками подвели итоги второго квартала 2024 г.

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Росреестр провел семинар-совещание с представителями организаций-застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории региона, а также представителем министерства строительства Самарской области.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

На совещании были подведены итоги второго квартала 2024 года. Заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Ольга Цветкова ознакомила собравшихся со статистикой по целевым показателям в части электронной подачи документов. За указанный период 91% заявлений на регистрацию ДДУ было представлено в электронном виде, что говорит о востребованности электронных услуг Росреестра.

Более 1000 заявлений от застройщиков на регистрацию права собственности за участниками долевого строительства поступило в работу во втором квартале. Таким образом, самарский Росреестр продолжает удерживать 1 место в Приволжском Федеральном округе и 6 место по Российской Федерации по количеству представленных заявлений.

Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников представил собравшимся презентацию с пошаговой инструкцией по установке и загрузке усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) посредством мобильного приложения Госключ, как инструмента цифровой трансформации. Спикер ответил на многочисленные вопросы участников семинара, рассмотрев каждый случай отдельно.

Об особенностях подачи заявлений и документов на регистрацию ДДУ, а также права собственности на основании акта приема-передачи проинформировал участников мероприятия начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Сергей Лазарев, разобрав системные ошибки, препятствующие проведению учетно-регистрационных действий.

"Такой формат встреч позволяет нам услышать вопросы и проблемы друг друга, — подчеркнул начальник отдела сопровождения сделок ГК "Древо" Андрей Резюков. — Совершенствование электронного взаимодействия Росреестра, застройщиков и потребителей сокращает трудозатраты и экономит время людей. Мы благодарны самарскому Росреестру за быструю и качественную отработку документов, своевременную помощь и консультации, а также за оптимизацию регистрационных процедур".

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