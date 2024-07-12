В самарском Росреестре на семинаре с застройщиками подвели итоги второго квартала 2024 г.

Самарский Росреестр провел семинар-совещание с представителями организаций-застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории региона, а также представителем министерства строительства Самарской области.
На совещании были подведены итоги второго квартала 2024 года. Заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Ольга Цветкова ознакомила собравшихся со статистикой по целевым показателям в части электронной подачи документов. За указанный период 91% заявлений на регистрацию ДДУ было представлено в электронном виде, что говорит о востребованности электронных услуг Росреестра.
Более 1000 заявлений от застройщиков на регистрацию права собственности за участниками долевого строительства поступило в работу во втором квартале. Таким образом, самарский Росреестр продолжает удерживать 1 место в Приволжском Федеральном округе и 6 место по Российской Федерации по количеству представленных заявлений.
Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников представил собравшимся презентацию с пошаговой инструкцией по установке и загрузке усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) посредством мобильного приложения Госключ, как инструмента цифровой трансформации. Спикер ответил на многочисленные вопросы участников семинара, рассмотрев каждый случай отдельно.
Об особенностях подачи заявлений и документов на регистрацию ДДУ, а также права собственности на основании акта приема-передачи проинформировал участников мероприятия начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Сергей Лазарев, разобрав системные ошибки, препятствующие проведению учетно-регистрационных действий.
"Такой формат встреч позволяет нам услышать вопросы и проблемы друг друга, — подчеркнул начальник отдела сопровождения сделок ГК "Древо" Андрей Резюков. — Совершенствование электронного взаимодействия Росреестра, застройщиков и потребителей сокращает трудозатраты и экономит время людей. Мы благодарны самарскому Росреестру за быструю и качественную отработку документов, своевременную помощь и консультации, а также за оптимизацию регистрационных процедур".
Последние комментарии
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.