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Экология Общество

699 точек приема вторсырья "УБЕРУ" появится в Самарской области

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа онлайн-объявлений "Авито" и приложение для экологической активности "УБЕРУ" добавили 699 точек приема вторсырья в Самарской области.

"Авито" и мобильное приложение "УБЕРУ" (Uberu) заключили соглашение об информационном взаимодействии. С помощью "УБЕРУ" на интерактивную карту портала "Авито Польза" добавили почти 30 тыс. новых точек приема вторсырья в 30 регионах. Теперь на экокарте Авито доступно более 76 тыс. пунктов.

"Авито Польза" — раздел на сайте "Авито", где собрана информация о благотворительных и экологических проектах компании. Посетители ресурса могут узнать, как помочь фондам и волонтерским организациям, а также получить информацию о пунктах приема вторсырья на карте. C помощью экокарты "Авито" можно передать на благотворительность вещи, которые больше не нужны пользователям, но могут быть полезны другим людям: от одежды и книг до мебели и электроники.

Приложение "УБЕРУ" включает в себя крупнейшую карту пунктов приема вторсырья и справочник кодов переработки, который позволяет более детально разобраться в маркировке товаров. Также в приложении за выполнение экоактивностей можно получить бонусные баллы — экойны, и обменять их в магазинах партнеров.

"Помощь в решении глобальных проблем экологии — неотъемлемая часть ДНК бренда "Авито". Мы уверены, что больших изменений можно достичь малыми шагами, которые под силу каждому из нас. Так, платформа расширяет спектр своих сервисов, внедряет новые социальные и благотворительные механики, выступает флагманом экологичного подхода. Кроме этого, "Авито" активно интегрирует в экологические проекты новых партнеров, что позволяет сделать сервисы платформы удобнее, а также увеличивает количество вовлеченных пользователей", — поделился Василий Лексин, руководитель продукта по ESG в "Авито".

"Для построения экономики замкнутого цикла, возврата отходов в оборот и развития отрасли обращения с отходами необходимо внедрять удобные инструменты взаимодействия. Одним из них стало приложение "УБЕРУ" с обширной картой пунктов приема вторсырья и системой бонусов. Картой стали интересоваться региональные органы власти, которые размещают ее на своих ресурсах, сайтах администраций, а также крупные организации и компании. В рамках заключенного соглашения карта "УБЕРУ" будет внедрена в ресурсы "Авито", и еще больше человек смогут воспользоваться этим удобным инструментом, созданным при поддержке РЭО", — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

"Взаимодействие с лидером рынка в сфере размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах несет в себе большой вклад в популяризацию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами", — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

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