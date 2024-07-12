Резидентами "Жигулевской долины" станут 14 компаний

В технопарке "Жигулевская долина" прошло очередное заседание Экспертного совета. Статус резидента получат 14 компаний с проектами в сфере информационных технологий, транспорта, инжиниринга.

"Жигулевская долина" признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях. Это размещение своих производств и офисов в современных, оборудованных корпусах технопарка, сопровождение на всех этапах проектной работы, помощь в подготовке к участию в федеральных конкурсах грантов, содействие в поисках инвесторов и много другое. Мы рады, что новые стартапы приходят к нам со своими проектами, заявляют о себе и своих амбициозных планах", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего резидентами технопарка являются более 300 компаний и стартапов. Все они получают возможность пользоваться широким спектром мер государственной поддержки.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко — региональный представитель Фонда содействия инновациям. Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнерами.

Резиденты также смогут на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, проводить свои мероприятия в конгресс-центре технопарка. Информационное сопровождение, участие в выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги — это лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.

Каждого резидента курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные финансовые и нефинансовые меры поддержки, необходимые для развития проекта. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Спасибо проектным менеджерам за помощь и поддержку в процессе получения статуса резидента технопарка. Теперь мы получаем возможность развивать научную деятельность, внедрять инновационные технологии и расширять производственные мощности", — отметил руководитель отдела продаж ООО "ЗЕРНО ПОВОЖЬЯ" Зават Гинятуллин.

Недавно по инициативе врио главы региона Вячеслава Федорищева, благодаря поправкам в областной бюджет, на модернизацию "Жигулевской долины" выделены дополнительные средства. Их направят на обновление инфраструктуры технопарка, в том числе на оборудование для Центра обработки данных технопарка "Жигулевская долина".