16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Практики Самарской области в сфере промышленной политики стали "Прорывом года" Областные власти взыскивают с СамРЭК сотни миллионов из-за проекта водоводов от НФС-2 На Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области прошел аккредитацию Минпромторга России

Экономическая политика Экономика и бизнес

Резидентами "Жигулевской долины" станут 14 компаний

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В технопарке "Жигулевская долина" прошло очередное заседание Экспертного совета. Статус резидента получат 14 компаний с проектами в сфере информационных технологий, транспорта, инжиниринга.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Жигулевская долина" признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях. Это размещение своих производств и офисов в современных, оборудованных корпусах технопарка, сопровождение на всех этапах проектной работы, помощь в подготовке к участию в федеральных конкурсах грантов, содействие в поисках инвесторов и много другое. Мы рады, что новые стартапы приходят к нам со своими проектами, заявляют о себе и своих амбициозных планах", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего резидентами технопарка являются более 300 компаний и стартапов. Все они получают возможность пользоваться широким спектром мер государственной поддержки.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко — региональный представитель Фонда содействия инновациям. Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнерами.

Резиденты также смогут на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, проводить свои мероприятия в конгресс-центре технопарка. Информационное сопровождение, участие в выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги — это лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.
Каждого резидента курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные финансовые и нефинансовые меры поддержки, необходимые для развития проекта. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Спасибо проектным менеджерам за помощь и поддержку в процессе получения статуса резидента технопарка. Теперь мы получаем возможность развивать научную деятельность, внедрять инновационные технологии и расширять производственные мощности", — отметил руководитель отдела продаж ООО "ЗЕРНО ПОВОЖЬЯ" Зават Гинятуллин.

Недавно по инициативе врио главы региона Вячеслава Федорищева, благодаря поправкам в областной бюджет, на модернизацию "Жигулевской долины" выделены дополнительные средства. Их направят на обновление инфраструктуры технопарка, в том числе на оборудование для Центра обработки данных технопарка "Жигулевская долина".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4